Печени зеленчуци по средиземноморски

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КОЙ ГОТВИ

“Предлагам една рецепта за печени зеленчуци с ароматни подправки, подходящи за гарнитура или самостоятелно ястие”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

Чушки - червени, зелени, жълти, патладжани, лук, моркови, сол, зехтин,

сух чесън, смес от средиземноморски билки със сушени домати, магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме, подсушаваме и нарязваме зеленчуците на едри парчета.

Застиламе голяма тава с хартия за печене и поставяме в нея подготвените зеленчуци.

Поръсваме със сол, сухите подправки и зехтин. Хубаво ги объркваме, за да се овкусят равномерно. Разстиламе ги на един ред и печем на фурна около 30 минути до леко карамелизиране на зеленчуците.

Сервираме гарнирани с магданоз. Вкусни са както топли, така и студени.