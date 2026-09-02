Печени зеленчуци по средиземноморски

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КОЙ ГОТВИ
“Предлагам една рецепта за печени зеленчуци с ароматни подправки, подходящи за гарнитура или самостоятелно ястие”, ни пише Жана Стоянова.
ПРОДУКТИ
Чушки - червени, зелени, жълти, патладжани, лук, моркови, сол, зехтин,
сух чесън, смес от средиземноморски билки със сушени домати, магданоз
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Измиваме, подсушаваме и нарязваме зеленчуците на едри парчета.
Застиламе голяма тава с хартия за печене и поставяме в нея подготвените зеленчуци.
Поръсваме със сол, сухите подправки и зехтин. Хубаво ги объркваме, за да се овкусят равномерно. Разстиламе ги на един ред и печем на фурна около 30 минути до леко карамелизиране на зеленчуците.
Сервираме гарнирани с магданоз. Вкусни са както топли, така и студени.