На 2 септември рожден ден имат

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Пламен Абровски, министър на земеделието и храните

Мая Георгиева, зам.-председател на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка

Проф. д-р Мария Миланова, началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛСМ “Пирогов”

Ген.-майор Емил Тонев, началник на Националната служба за охрана (НСО)

Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание “Минута е много”

Мартин Иванов, историк, бивш председател на Държавна агенция “Архиви”, бивш служебен министър на културата

Найден Зеленогорски, председател на гражданско сдружение “Достойнството на един народ” (ДЕН), бивш кмет на Плевен

Радослав Великов, олимпийски медалист и световен шампион по борба свободен стил, треньор по борба

Рашко Узунов, кинорежисьор

Александър Томаш, треньор по футбол

Елица Тодорова, певица