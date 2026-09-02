Студен фронт носи валежи, гръмотевици и градушки

Студен атмосферен фронт ще премине през страната през следващото денонощие, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта валежите и гръмотевичната дейност в Югозападна България постепенно ще отслабнат и ще спрат, а облачността ще намалее. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо.

Утре ще преобладава слънчево време, но около и следобед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както и условия за градушки. В отделни райони, главно в Югозападна България, явленията ще бъдат интензивни.

Ще духа слаб до умерен вятър – от север-северозапад в Западна и Централна България и от изток-североизток в източните райони. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София – около 29 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Следобед по северното крайбрежие на места ще превали и ще прегърми. Максималните температури ще достигнат между 25 и 28 градуса, а морската вода ще бъде между 24 и 26 градуса. Вълнението ще бъде 1–2 бала.

Над планините също ще преобладава слънчево време, но следобед на много места се очакват краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По високите части север-северозападният вятър ще бъде силен. Температурата ще достигне около 23 градуса на 1200 метра и около 16 градуса на 2000 метра.

В петък ще бъде предимно слънчево, но в Източна България и планинските райони на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Северозападният вятър ще се усили, а максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг, а температурите ще се повишат с 2–3 градуса, пише БТА.