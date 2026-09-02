Премахват крайпътна растителност в участъци от АМ „Хемус" в област Ловеч

През следващите дни ще се премахва крайпътна растителност в участъци от АМ „Хемус" в област Ловеч. Шофирайте внимателно!

На 3 и 4 септември, от 7 ч. до 15 ч., ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 88-и и 84-и км на АМ „Хемус" в посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента.

През следващата седмица – на 8 и 9 септември, между 7 ч. и 15 ч., ще продължи изрязването на крайпътната растителност, за да се осигури по-добра видимост на шофьорите, по трасето от 84-и до 78-и км на АМ „Хемус" в посока София. При изпълнение на планираните поддържащи дейности временно ще се ограничава ползването на аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.