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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23495394 www.24chasa.bg

Американски палачинки

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Изпращам лесна и любима рецепта за пухкави американски палачинки – чудесни за закуска или сладък следобеден десерт”, ни пише Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ 

2 яйца, 250 мл прясно мляко, 200 г брашно, 2 с.л. захар, 2 ч.л. бакпулвер, 1 пакетче ванилия, щипка сол, 40 г разтопено масло, малко масло за намазване на тигана, мед, кленов сироп или течен шоколад и пресни плодове за сервиране

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Разбиваме яйцата със захарта и ванилията. Добавяме прясното мляко и разтопеното масло. Разбъркваме сместа добре.

Смесваме в отделна купа брашното, бакпулвера и солта. Сухите съставки добавяме постепенно към течните и разбъркваме до получаването на гъсто гладко тесто.

Загрявяме тиган с незалепващо покритие и леко намазваме с масло. За всяка палачинка изсипваме малък черпак от сместа. Печем на умерен огън, докато по повърхността им се появят малки мехурчета. След това ги обръщаме и печем до златисто.

Подреждаме палачинките една върху друга и ги сервираме топли, полети по избор с мед или кленов сироп, течен шоколад и гарнирани с пресни плодове.

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