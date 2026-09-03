ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия: Страните от ЕС издават твърде много тури...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23496973 www.24chasa.bg

Православен календар за 3 септември, вижте кой има имен ден

3032
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Православен календар

Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски. Преп. Теоктист. Св. Фива дякониса. Св. мчца Василиса Никомидийска. Св. Йоаникий II, патр. Сръбски. Пренасяне на св. мощи на св. Нектарий Егински

Св. Антим се родил в гр. Никомидия и получил християнско възпитание. Бил човек с високи добродетели, смирен и изпълнен с любов към Бога и ближните си. Затова бил избран за епископ на града. По време на гоненията св. Антим се оттеглил в едно село и оттам управлявал епархията си. По заповед на император Максимиан бил посечен с меч пред очите на християните.

Имен ден празнува: Антим

Православен календар

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)