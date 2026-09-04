Пикантни дробчета със зеленчуци

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КОЙ ГОТВИ

Димитър Димитров изпраща рецепта за “изключително вкусно ястие, подготвено бързо и изпечено бавно. При печенето в плик то става “на масълце”.

ПРОДУКТИ

500 г пилешки дробчета

2 глави кромид лук

2 свежи чушки

1 средно голям домат

6 с.л. олио

сол на вкус

подправки: балканска чубрица, млян черен пипер, лют червен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измиваме, изцеждаме и подсушаваме дробчетата. Оставяме ги настрани.

Нарязваме лука, чушките и домата на шайби. Посоляваме ги и ги поръсваме с посочените подправки. Поливаме ги с олиото и ги разбъркваме.

Поставяме плик за печене в тава и го отваряме внимателно. Изсипваме половината количество зеленчуци в него и ги оформяме като канапе. Посоляваме дробчетата и ги овалваме в брашно. Редим ги върху канапето.

Разпределяме отгоре останалото количество зеленчуци. Завързваме плика и печем ястието около 1 час. Наблюдаваме го и го изваждаме, когато дробчетата придобият лек загар.