Пикантни дробчета със зеленчуци

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КОЙ ГОТВИ
Димитър Димитров изпраща рецепта за “изключително вкусно ястие, подготвено бързо и изпечено бавно. При печенето в плик то става “на масълце”.
ПРОДУКТИ
500 г пилешки дробчета
2 глави кромид лук
2 свежи чушки
1 средно голям домат
6 с.л. олио
сол на вкус
подправки: балканска чубрица, млян черен пипер, лют червен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Измиваме, изцеждаме и подсушаваме дробчетата. Оставяме ги настрани.
Нарязваме лука, чушките и домата на шайби. Посоляваме ги и ги поръсваме с посочените подправки. Поливаме ги с олиото и ги разбъркваме.
Поставяме плик за печене в тава и го отваряме внимателно. Изсипваме половината количество зеленчуци в него и ги оформяме като канапе. Посоляваме дробчетата и ги овалваме в брашно. Редим ги върху канапето.
Разпределяме отгоре останалото количество зеленчуци. Завързваме плика и печем ястието около 1 час. Наблюдаваме го и го изваждаме, когато дробчетата придобият лек загар.