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Празниците идеални за море и планина

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Топло и приятно време ни очаква през почивните дни. СНИМКА: Георги Кюрпанов

През следващата седмица времето ще се разваля, ще е по-хладно за сезона

Празничните дни ще са идеални за почивка - както по морето, така и в планината. Тук-там ще е облачно, може и да превали, но за кратко. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще бъдат от 15 до 20°. В сутрешните часове валежите в Добруджа ще спират. През деня повече облаци ще има над западните и източните райони и повече слънчево часове над Централна България. През нощта срещу събота от север ще проникне по-влажен въздух с увеличение на облачността над Дунавската равнина. Максималните температури ще са от 29 до 34°, по Черноморието до 27-29°. За София - от 16 до  29-31°.

В събота температурите ще са от 13-18 зо 31-36°. За София - от 13 до 31-32°. През деня повече облаци ще има над крайните северни части от България. През нощта срещу неделя от север ще проникне по-влажен въздух с увеличение на облачността над Дунавската равнина. По Черноморието преди обед  ще превали за кратко на север от Каварна. По-късно по цялото крайбрежие облачността ще бъде значителна, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от  27 до 29°, а на морската вода - от 25° на север  до 26° на юг. Вълнението ще е слабо. Над  планините ще е предимно слънчево. Над 2500 м ще е 16 до 18° а на 1500 м - от  23 до 25°.

В неделя температурите ще са от 15-20 до 30-36°. За София - от 15 до 30-31°. От север ще се спуска хладен въздух. През деня повече облаци ще има над крайните северни части и превалявания над Североизточна България. Вятърът ще се усилва.  Ще бъде умерен до свеж от северозапад със скорост до 40 км/ч. По Черноморието облачността ще е значителна. Възможни са слаби валежи по линията Балчик - Добрич. Максималните  температури на въздуха ще са от  26 до 28°. Не се очакват промени в температурата на морската вода. Вълнението ще е слабо с тенденция към усилване до умерено. Над  планините ще е предимно слънчево и ветровито  през целия ден.  Вятърът по високите части  ще е  от северозапад с пулсове до 50 км/ч.  Над 2500 м температурите ще са до 14-16°, а на 1500 м - до 21-24° .

На 7 септември минималните температури ще бъдат 15-20°, в западните полета - 12-14°,   по Черноморието - 17-19°. За София - от 13 до 29-30°. През деня ще бъде слънчево и ветровито и постепенно ще се затопля. През нощта срещу вторник вятърът ще отслабва до тихо.  Ще е  умерен  от север-северозапад.    

По Черноморието ще е слънчево, с температури до 26°.  Морската вода ще е  от 24-25° на север до 26° на юг. Вълнението ще е слабо.  Над  планините ще е предимно слънчево и ветровито с пулсове до до   40 км/ч.  Максималните температури над 2500 м ще са от 14 до 16°, а на 1500 м - от  21 до 24°.

Топло и приятно време ни очаква през почивните дни. СНИМКА: Георги Кюрпанов

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