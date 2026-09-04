Празниците идеални за море и планина

През следващата седмица времето ще се разваля, ще е по-хладно за сезона

Празничните дни ще са идеални за почивка - както по морето, така и в планината. Тук-там ще е облачно, може и да превали, но за кратко. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще бъдат от 15 до 20°. В сутрешните часове валежите в Добруджа ще спират. През деня повече облаци ще има над западните и източните райони и повече слънчево часове над Централна България. През нощта срещу събота от север ще проникне по-влажен въздух с увеличение на облачността над Дунавската равнина. Максималните температури ще са от 29 до 34°, по Черноморието до 27-29°. За София - от 16 до 29-31°.

В събота температурите ще са от 13-18 зо 31-36°. За София - от 13 до 31-32°. През деня повече облаци ще има над крайните северни части от България. През нощта срещу неделя от север ще проникне по-влажен въздух с увеличение на облачността над Дунавската равнина. По Черноморието преди обед ще превали за кратко на север от Каварна. По-късно по цялото крайбрежие облачността ще бъде значителна, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 29°, а на морската вода - от 25° на север до 26° на юг. Вълнението ще е слабо. Над планините ще е предимно слънчево. Над 2500 м ще е 16 до 18° а на 1500 м - от 23 до 25°.

В неделя температурите ще са от 15-20 до 30-36°. За София - от 15 до 30-31°. От север ще се спуска хладен въздух. През деня повече облаци ще има над крайните северни части и превалявания над Североизточна България. Вятърът ще се усилва. Ще бъде умерен до свеж от северозапад със скорост до 40 км/ч. По Черноморието облачността ще е значителна. Възможни са слаби валежи по линията Балчик - Добрич. Максималните температури на въздуха ще са от 26 до 28°. Не се очакват промени в температурата на морската вода. Вълнението ще е слабо с тенденция към усилване до умерено. Над планините ще е предимно слънчево и ветровито през целия ден. Вятърът по високите части ще е от северозапад с пулсове до 50 км/ч. Над 2500 м температурите ще са до 14-16°, а на 1500 м - до 21-24° .

На 7 септември минималните температури ще бъдат 15-20°, в западните полета - 12-14°, по Черноморието - 17-19°. За София - от 13 до 29-30°. През деня ще бъде слънчево и ветровито и постепенно ще се затопля. През нощта срещу вторник вятърът ще отслабва до тихо. Ще е умерен от север-северозапад.

По Черноморието ще е слънчево, с температури до 26°. Морската вода ще е от 24-25° на север до 26° на юг. Вълнението ще е слабо. Над планините ще е предимно слънчево и ветровито с пулсове до до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 14 до 16°, а на 1500 м - от 21 до 24°.