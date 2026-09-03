Променят движението през нощта в София заради миене на подлези

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Във връзка с миенето на транспортни подлези в София през септември 2026 г. се въвеждат следните временни ограничения на движението:

Транспортен тунел „Люлин"

На 17 и 18 септември от 00:30 до 04:30 ч. се забранява движението на пътни превозни средства по бул. „Царица Йоана" в участъка от бул. „Д-р Петър Дертлиев" до бул. „Вардар".

Ограничението не се отнася за автобусите от нощна линия N1.

Транспортен подлез при бул. „Ситняково" и бул. „Ген. Данаил Николаев"

На 15 и 27 септември от 02:00 до 05:00 ч. се забранява движението на пътни превозни средства през транспортния подлез при бул. „Ситняково" и бул. „Ген. Данаил Николаев".

Транспортен подлез при пл. „Лъвов мост"

Забранява се движението на пътни превозни средства през транспортния подлез на бул. „Сливница" при пл. „Лъвов мост", както следва:

на 15 и 27 септември от 00:30 до 02:00 ч. – по южното пътно платно;

на 25 септември от 00:30 до 02:00 ч. – по северното пътно платно.

Транспортен подлез при НДК

На 7 и 29 септември от 00:30 до 04:30 ч. се забранява движението на пътни превозни средства по бул. „Ген. Скобелев" в транспортния подлез при НДК.