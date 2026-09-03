Променят движението в столицата заради фестивала "Светлините на София"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с провеждането на фестивала „Светлините на София" от 17 до 20 септември 2026 г. се въвеждат временни промени в организацията на движението в центъра на града.

Ограничения на движението

От 20:00 до 24:00 ч. във всеки от дните от 17 до 20 септември се забранява движението на пътни превозни средства в района на пл. „Независимост":

по бул. „Цар Освободител" между ул. „Княз Александър I" и бул. „Мария Луиза";

по бул. „Княз Александър Дондуков" между ул. „Сердика" и бул. „Цар Освободител".

Ограничения за престоя и паркирането

От 08:00 ч. на 13 септември до 24:00 ч. на 21 септември се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства извън местата, определени за режим на платено паркиране „служебен абонамент", в района между бул. „Александър Стамболийски", ул. „Екзарх Йосиф", бул. „Г. С. Раковски" и ул. „Джордж Вашингтон".

Ограничението не се отнася за автомобилите на организатора на фестивала, като се осигуряват: 7 паркоместа за товарни и лекотоварни автомобили; 10 паркоместа за леки автомобили.

Организация на движението на метрото

От 17 до 20 септември „Център за градска мобилност" ЕАД и „Метрополитен" ЕАД ще осигурят необходимата организация на движението на метровлаковете. До 23:00 ч. влаковете ще се движат по разписания с минималния възможен интервал. При необходимост работното им време ще бъде удължено до извозването на посетителите на фестивала.