На 4 септември рожден ден имат

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Д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория във Фрибург, Швейцария, експерт по безопасност на ваксините

Вероника Пунчева, член на Съвета по международни стандарти за устойчивост (ISSB), бивш управляващ директор на “МЕТРО Кеш енд Кери”

Даниел Вачков, историк

Николина Чакърдъкова, народна певица

Елена Атанасова, актриса

Йордан Бадьоков, управител на Еspas auto и N auto

Д-р Людмил Върляков, началник на отделението по ОАИЛ в УМБАЛ “Софиямед”

Цветелина Воденичарова, директор “Маркетинг и продажби” Hotel ZOO Sofia