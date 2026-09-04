Проф. Георги Рачев: Първият полъх на есента - към 10 септември

Септември продължава да държи лятно темпо. Досега температурите у нас са с 3 до 6 градуса над нормата, а усещането е топло и горещо като през август, каза по Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

Според него първата истинска промяна ще се усети към 10-11 септември. Тогава страната ще срещне „първото лице и първия полъх на есента".

Причината не е само в атмосферните процеси. Денят вече е под 13 часа и всеки следващ се скъсява с по 3 минути. Идва обективният астрономически фактор, подчерта проф. Рачев.

Между 10 и 11 септември се очаква интересно нахлуване на въздушни маси. В района на Черно море то може да доведе до образуването на специфичен циклон и повече валежи. Около 15-16 септември е възможно поредно нахлуване. А за първия учебен ден прогнозата е по-спокойна. По обяд се очакват 25-26 градуса.