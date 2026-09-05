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В модерната градска среда все по-често срещаме един и същи проблем – липсата на достатъчно пространство. Независимо дали говорим за малък апартамент, модерен офис или търговски обект ефективното използване на пространството се оказва наложително.

Именно тук идват на помощ италианските механизми на Celegon и Krona Koblenz.

Като официален представител за България, Интеза предлага подбрана селекция от механизми за врати и мебели, които оптимизират пространството, което вратата заема, осигуряват безшумно движение и не изискват ролки и релси по пода.

ERGON® Living от Celegon - революционен механизъм за отваряне с ротационно движение и без релси по пода

Технология от ново поколение, която променя начина, по който използвате пространството си. Благодарение на иновативната технология с ротационно движение, системата намалява необходимото пространство за отваряне на вратата с до 50%, като същевременно позволява отваряне в двете посоки. Изключително подходяща е дори при силно ограничени пространства, като бани, антрета и малки складови помещения и спомага оптималната организация на пространството.

Монтажът е бърз и лесен – без къртене, без сложни ремонти и без допълнителни строителни дейности, с което спестявате време, усилия и непредвидени разходи. Съвместим с дървени, стъклени, метални и PVC врати, механизмът предлага универсално решение както за модерния дом, така и за функционални офис пространства.

ERGON® Living Folding от Celegon – система с ротационно движение на няколко крила

Приложима при отвори с ширина до 6500 мм, системата предлага елегантна алтернатива на традиционните преградни решения. Механизмът осигурява плавно движение на крилата, без необходимост от видими подови релси, като запазва изцяло чистата визия на пода.

ERGON® Living Folding е особено подходяща за пространства, където е необходимо бързо адаптиране на пространството – от обединяване на помещения до създаване на самостоятелни функционални зони.

COMPACK Living® от Celegon – повече пространство, повече свобода

COMPACK Living® е патентована система за сгъваеми врати, която съчетава иновативна технология, функционалност и модерен дизайн. Благодарение на специално разработения механизъм, крилото на вратата се сгъва плавно и компактно, освобождавайки ценно пространство.

Иновативният механизъм значително намалява необходимото за отваряне на вратата пространство. Това дава по-голяма свобода при разположението на мебели и увеличава използваемата площ в помещението с до 50%

Системата използва специални скрити панти, които свързват отделните панели на вратата и гарантират тихо, плавно и надеждно движение. Без необходимост от разрушаване на стени, без видими подови релси и без компромис с естетиката, COMPACK Living® предлага елегантно решение за съвременния интериор, осигурявайки максимален комфорт при ежедневна употреба.

Версията COMPACK Living® 90° – позволява сгъване на вратата на 90°, освобождавайки пространството непосредствено до стената зад нея.

С версията COMPACK Living® 180° при отваряне крилото се прибира плътно до стената, с което освобождава максимално пространството за преминаване през вратата.

Системата може успешно да се приложи и при врати с три крила.

COMPACK Living® 180° triple-leaf предоставя възможност за монтиране на допълнително крило с общи скрити панти към външното полукрило. С това общото заемано пространство от отвореното крило се свежда до едва една трета от ширината на отвора. С възможност за затваряне на отвори с ширина до 4100 мм. системата предлага елегантно и технологично решение там, където стандартните врати не могат.

За максимално удобство и още по-високо ниво на функционалност, системите ERGON® Living и COMPACK Living® могат да бъдат допълнени с магнитната технология Push&Go EVO. Тя позволява лесно фиксиране и освобождаване на крилата с едно движение, без да изисква допълнително усилие, което я прави особено подходяща за използване от деца и възрастни хора.

TRICKS от Krona Koblenz – когато механизмът остава невидим, а дизайнът изпъква

TRICKS е иновативна плъзгаща система с изцяло скрити монтажни елементи, създадена за съвременни интериори, в които функционалността и естетиката вървят ръка за ръка. Подходяща както за интериорни и мебелни врати, така и за прикриване на ниши, гардероби и технически пространства, системата предлага максимална свобода при проектирането на дома.

Проектирана за бърз и лесен монтаж, без видими релси и ролки по пода, системата гарантира стабилност, надеждност и дълготрайна експлоатация. Подходяща е за врати с ширина до 1200 мм и височина до 2450 мм.

С TRICKS вратата се движи плавно и безшумно, а прецизната 3D регулация позволява перфектно напасване и безупречна работа във времето. Независимо дали търсите елегантно решение за интериорна врата или дискретен начин за скриване на функционални зони в дома, TRICKS се адаптира естествено към всяко пространство и подчертава неговия характер.

За Интеза:

Интеза е българска компания с дългогодишен опит – от 1992 г. досега тя се развива и утвърждава като лидер на пазара на заключващи системи, обков, дръжки и аксесоари за врати, както и цялостни решения за сигурност.

В крак с най-новите тенденции в интериорния дизайн, архитектурата и сигурността, компанията предлага на българските архитекти, дизайнери, инвеститори и производители достъп до водещите световни технологии и иновативни продукти. Комплексни концепции за сигурност, които не само подобряват функционалността на пространствата, но и създават повече удобство и комфорт.

Стремежът на компанията е да предлага съвременни, надеждни и висококачествени решения, като обединява в своето портфолио продукти от световно признати брандове. Благодарение на този подход Интеза успешно участва в реализирането на проекти от всякакъв мащаб - от знакови обществени и бизнес сгради до индивидуални жилищни проекти.