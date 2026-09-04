Променят движението в участъци от "Струма" и „Тракия" в Софийска област заради косене

От 8 до 11 септември за премахване на крайпътна растителност и почистване на облицовани окопи временно ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистралите „Струма" и „Тракия" на територията на Софийска област.

Между 8 ч. и 16 ч. ще се косят тревни площи на АМ „Струма", в участъка между пътните възли „Даскалово" и „Долна Диканя" /от 19-ти до 37-ми км/. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента.

На 9 септември, от 9 ч. до 16 ч., ще се почистват облицовани окопи при 8-и км на АМ „Струма" като ще се ограничава преминаването по външната активна лента. Трафикът ще се осъществява в свободните ленти и при скоростта до 80 км/ч.

По АМ „Тракия" на 8 септември, между 8:30 ч. и 16:30 ч., ще се премахва излишна растителност в участъците от км 0 до 5-и км и между 29-и и 34 км в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. Превозните средства ще преминават в свободните ленти, като е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.