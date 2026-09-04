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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23506736 www.24chasa.bg

Онова растение, което мигновено прави стаята да изглежда по-скъпа

Идеален дом

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Озеленяването играе важна роля в интериорния дизайн, подобно на произведенията на изкуството, музикалните инструменти и книгите. Кое обаче е това растение, което веднага преобразява помещението и внася неповторим характер?

Според професионалистите, за да се подчертае усещането за интериорния тренд quiet luxury, трябва да се добави европейска маслина в кашпа. Това стайно дърво не е обвързано със средиземноморска естетика или шикозен минимализъм, а неговата скулптурна красота в сребристозелено е универсална.

Olea europaea внася очарованието на стария свят в интериора
Растението е романтично, то извиква асоциации за старо лозе, френска провинция, традиционни фабрики за зехтин, места, които се усещат като вечни и свързани с пейзажа. Тихата му красота придава на стаята усещане за история и уют.
Поради своята разклонена структура, маслиновото дърво позволява на красивата естествена светлина да се филтрира, което го прави чудесен начин да се запълни пространство, без визуално да го блокира.

Отглеждане и оформяне
Маслината не расте бързо, което означава, че няма да излезе извън определеното й пространство, както биха направили някои други стайни растения. За предпочитане е по-голямо, по-зряло на вид дърво с неправилен ствол и просторна корона, което има характер и създава усещането, че може да е там от години. Мащабът трябва да е по-скоро умишлен и архитектурен, отколкото декоративен.
Подходяща е кашпа от стар варовик или теракота, със старомодна, класическа геометрия. Нетрадиционното решение е контейнер от метал със сатениран финиш.

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