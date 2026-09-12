200 малцови бутилки са колекционерският хит на нов софийски дом

В основната баня е отделено място за сауна

Оформен изцяло според желанията и пристрастията на собствениците, този апартамент предлага за тях и за гостите им комфорт и оригинална визия.

Списание "Идеален дом" Снимка: Александър Новоселски

Жилището е в нова кооперация в един от големите столични квартали и сред достойнствата му са чудесните гледки и към града, и към планината. Те се разкриват от големите тераси, разполагащи със зони за различни дейности.

Предпочете ни са предимно екологични материали, които подчертават перспективата. Снимка: Александър Новоселски

Вътрешното разпределение е добре планирано – дневен тракт с кухня, основна спалня с баня и сауна, дрешник, стая и баня за гости, артпомещение. Архитектурните особености като светлинни отвори и височина вдъхновяват екипа на Marandina Design за интериорна концепция, съчетаваща функционалност и естетика.

Сауната в банята е идеално допълнение към интериора на дома. Снимка: Александър Новоселски

Водещата линия в нея е да се допълнят добрите страни на имота, като се подчертае усещането за простор и щедра светлина. Преобладават неутралната гама и геометричните композиции, предпочетени са предимно екологични материали, които подчертават перспективата и позволяват интериорът да се слива естествено със заобикалящата среда. Минимализъм на форми и детайли, хармония и подходящо концептуално осветление са основните принципи в проекта. Особено предизвикателство пред дизайнерката е интегрирането на сауна в основната баня. Това важно за обитателите желание е изисквало внимателно планиране и прецизно изпълнение, но сега то е реалност, която носи здравословно удоволствие.

Екологичните материали позволяват интериорът да се слива естествено със заобикалящата среда. Снимка: Александър Новоселски

И друго специално условие е трябвало да бъде удовлетворено, защото това е ролята на дизайнера при вътрешното оформяне на всяко жилище – да отговаря на нуждите и предпочитанията на клиента. В случая той е ценител на първокачествени напитки и разполага с подбрана колекция от 200 бутилки малцов алкохол. За нея е намерено специално място, естетически вписано в обединеното дневно пространство с голяма витрина, изработена по индивидуален проект. Стая за артзанимания и отдих също е част от потребностите и начина на живот на собствениците, които сега са щастливи да имат място за своите хобита и интереси в новия си дом.