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200 малцови бутилки са колекционерският хит на нов софийски дом

Таня Червенкова

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В жилището преобладават неутралната гама и геометричните композиции. Снимка: Александър Новоселски

В основната баня е отделено място за сауна

Оформен изцяло според желанията и пристрастията на собствениците, този апартамент предлага за тях и за гостите им комфорт и оригинална визия.

Списание "Идеален дом"
Списание "Идеален дом" Снимка: Александър Новоселски

Жилището е в нова кооперация в един от големите столични квартали и сред достойнствата му са чудесните гледки и към града, и към планината. Те се разкриват от големите тераси, разполагащи със зони за различни дейности.

Предпочете ни са предимно екологични материали, които подчертават перспективата.
Предпочете ни са предимно екологични материали, които подчертават перспективата. Снимка: Александър Новоселски

Вътрешното разпределение е добре планирано – дневен тракт с кухня, основна спалня с баня и сауна, дрешник, стая и баня за гости, артпомещение. Архитектурните особености като светлинни отвори и височина вдъхновяват екипа на Marandina Design за интериорна концепция, съчетаваща функционалност и естетика.

Сауната в банята е идеално допълнение към интериора на дома.
Сауната в банята е идеално допълнение към интериора на дома. Снимка: Александър Новоселски

Водещата линия в нея е да се допълнят добрите страни на имота, като се подчертае усещането за простор и щедра светлина. Преобладават неутралната гама и геометричните композиции, предпочетени са предимно екологични материали, които подчертават перспективата и позволяват интериорът да се слива естествено със заобикалящата среда. Минимализъм на форми и детайли, хармония и подходящо концептуално осветление са основните принципи в проекта. Особено предизвикателство пред дизайнерката е интегрирането на сауна в основната баня. Това важно за обитателите желание е изисквало внимателно планиране и прецизно изпълнение, но сега то е реалност, която носи здравословно удоволствие.

Екологичните материали позволяват интериорът да се слива естествено със заобикалящата среда.
Екологичните материали позволяват интериорът да се слива естествено със заобикалящата среда. Снимка: Александър Новоселски

И друго специално условие е трябвало да бъде удовлетворено, защото това е ролята на дизайнера при вътрешното оформяне на всяко жилище – да отговаря на нуждите и предпочитанията на клиента. В случая той е ценител на първокачествени напитки и разполага с подбрана колекция от 200 бутилки малцов алкохол. За нея е намерено специално място, естетически вписано в обединеното дневно пространство с голяма витрина, изработена по индивидуален проект. Стая за артзанимания и отдих също е част от потребностите и начина на живот на собствениците, които сега са щастливи да имат място за своите хобита и интереси в новия си дом.

  • Още идеи за интериора вижте в новия брой на сп. “Идеален дом”

В жилището преобладават неутралната гама и геометричните композиции.
Списание "Идеален дом"
Предпочете ни са предимно екологични материали, които подчертават перспективата.
Сауната в банята е идеално допълнение към интериора на дома.
Екологичните материали позволяват интериорът да се слива естествено със заобикалящата среда.

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