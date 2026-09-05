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Православен календар за 5 септември, вижте кой пра...

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На 5 септември рожден ден имат

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Васил Василев, бизнесмен, председател на Общобългарския комитет “Васил Левски

Тереза Маринова, олимпийска, световна и европейска шампионка на троен скок

Величко Конакчиев, журналист

Проф. Венцислав Цветков, ръководител на Клиника “Ушни, носни и гърлени болести" на ВМА, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Проф. Иво Христов, социолог

Минчо Коралски, създател на НОИ, бивш изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания

Димитър Христов, началник на болничната аптека на УМБАЛ “Софиямед”

Д-р Николай Михайлов, началник на Отделението по съдова хирургия в УМБАЛ “Пълмед”

Доц. Стоян Александров, съветник в УМБАЛ “Софиямед”

Теодора Бургазлиева, Мис България 2002 г.

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