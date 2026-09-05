На 5 септември рожден ден имат

Васил Василев, бизнесмен, председател на Общобългарския комитет “Васил Левски
Тереза Маринова, олимпийска, световна и европейска шампионка на троен скок
Величко Конакчиев, журналист
Проф. Венцислав Цветков, ръководител на Клиника “Ушни, носни и гърлени болести" на ВМА, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Проф. Иво Христов, социолог
Минчо Коралски, създател на НОИ, бивш изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания
Димитър Христов, началник на болничната аптека на УМБАЛ “Софиямед”
Д-р Николай Михайлов, началник на Отделението по съдова хирургия в УМБАЛ “Пълмед”
Доц. Стоян Александров, съветник в УМБАЛ “Софиямед”
Теодора Бургазлиева, Мис България 2002 г.