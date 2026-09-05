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Горещо време и слаб вятър ни очакват на 5 септември

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Времето днес ще бъде горещо. Снимка: Десислава Кулелиева

Днес в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна – близко до средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

Времето днес ще бъде горещо.

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