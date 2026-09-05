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Православен календар за 5 септември, вижте кой пра...

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Православен календар за 5 септември, вижте кой празнува имен ден

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Православен календар

Св. прор. Захария и праведна Елисавета, родители на св. Йоан Предтеча

Захарий бил син на свещеник Варахия, Елисавета - сестра на Анна, майка на св. Дева Мария.

Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара от Иродовите войници, задето не казал къде е синът му - детето Иоан, за да го погубят по наредбата за избиване на Витлеемските младенци.

Св. Елисавета била "от дъщерите Ааронови" (Лук. 1:5). Според предание, водещо началото си още от апостолско време, именно св. пророк Захария, като първосвещеник в храма в Йерусалим, въвел Пресвета Богородица в храма.

Имен ден празнуват: Бетина, Елза, Елисавета, Захари, Захарий, Захаринка, Изабела, Светлозар

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