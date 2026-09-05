До 36° в неделя, след това температурите падат

През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. След полунощ в Северозападна България ще се появи до умерен северозападен вятър. Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде над средното за месеца, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър, който в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно ще се усилва до силен. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, а в София – около 31°.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде умерен – от север-северозапад по северното крайбрежие и от север-североизток по южното. Максималните температури ще достигнат 27°-31°. Температурата на морската вода е около 25°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен северозападен вятър, който по най-високите части ще бъде от запад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 25°, а на 2000 метра – около 17°, пише БТА.

В понеделник и вторник ще се задържи слънчево. Следобед над планините ще се образува купеста облачност, но вероятността за валежи ще остане малка. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток.

Сутрин температурите в по-голямата част от страната ще бъдат по-ниски и ще е хладно, а през деня ще бъде топло, с максимални стойности между 25° и 30°.