Синята и зелена зони за паркиране във Варна няма да работят в неделя и понеделник

Синята и зелена зони за кратковременно паркиране във Варна няма да работят на 6 и 7 септември – неделя и понеделник, съобщават от общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“, информира БТА.

За около 30 минути на 6 септември (неделя) ще бъде променена организацията на движението в центъра на Варна заради празничното шествие по повод 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, информират от община Варна.

От 11 до 11,30 ч. ще бъде преустановено движението на пътни превозни средства по бул. „Мария Луиза“ в двете посоки - в участъка от кръстовището с бул. „Владислав Варненчик“ до кръстовището с бул. „Сливница“.

Промяната в организацията на движението ще бъде обезпечена от Областната дирекция на МВР във Варна. Призовават се водачите да бъдат внимателни и по възможност да избягват посочения участък в периода на ограничението.