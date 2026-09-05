Възможни са смущения в електрозахранването в части на Сливен от 8 до 23 септември

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Кратковременни смущения в електрозахранването са възможни в някои райони на Сливен в периода от 8 до 23 септември, съобщиха от „Електроразпределение Юг“, информира БТА.

Причината са планирани от „Електроенергийния системен оператор“ (ЕСО) дейности по реконструкция на електропровод 110 kV към подстанция „Сливен градска“. Подстанцията, собственост на ЕСО, осигурява електрозахранване за части от Сливен.

За периода „Електроразпределение Юг“ е създало организация подстанция „Сливен градска“ да бъде захранвана по мрежата на дружеството от подстанция „Комуна“, собственост на ЕСО.

В тази връзка са възможни кратковременни смущения в електрозахранването за клиентите в централната част на Сливен и в кварталите „Комлука“, „Клуцохор“, „Даме Груев“, „Българка“ и „Младост“.

БТА припомня, че през август в селата Желю войвода и Камен имаше прекъсвания на електрозахранваето заради дейности по рехабилитация на въздушен електропровод 20 kV, който захранва двете населени места