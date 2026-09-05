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Ограничиха движението между Ямбол и Сливен заради катастрофа

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Катастрофа Снимка: Pixabay

Временно е ограничено движението при км 141 по път II-53 Ямбол – Сливен заради катастрофа, съобщават от АПИ.

Обходният маршрут е: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа Снимка: Pixabay

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