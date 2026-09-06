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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23513024 www.24chasa.bg

Опашка от товарни автомобили има на изхода на „Капитан Андреево”

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево” на границата с Турция, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР. На граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален, допълва БТА. 

На границата с Румъния преминеването през граничните преходи се осъществява нормално. На 30.09.2026 г. около 09:45 ч. българският фериботен кораб, обслужващ граничния преход „Силистра – Кичу”, временно преустановява работа поради техническа неизправност. Поради ниското ниво на река Дунав фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово – Бекет” и „Свищов – Зимнич” временно не работят, допълват от „Гранична полиция”. 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, напомнят от дирекцията на МВР. 

ГКПП Капитан Андреево

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