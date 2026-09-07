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Бисквитена торта с грозде

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КОЙ ГОТВИ 

“Предлагам малко по-различна бисквитена торта с грозде”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ 

400 г обикновени бисквити, 1 л прясно мляко, 1 ч.ч. захар, 1/2 пакетче нишесте малина или ягода, 1/2 пакетче нишесте какао или шоколад, сок от грозде за напояване на бисквитите

За украса:

натрошени бисквити, гроздови зърна и шоколадови парченца

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Разтваряме в млякото захарта и го поставяме на котлона да заври. През това време в отделни съдове изсипваме нишестето от двете пакетчета и го разтваряме с малко вода или част от млякото. Към половината от свареното мляко прибавяме нишестето малина, а към другата половина - нишестето какао или шоколад.

Загряваме всяко от нишестетата до сгъстяването им. Приготвяме съда, в който ще редим тортата, като на дъното нареждаме от бисквитите и ги поръсваме с малко гроздов сок. Отгоре изливаме част от розовото нишесте и по желание поръсваме с гроздови зърна.

Покриваме с нов пласт бисквити, които поръсваме с гроздов сок, и изливаме останалото розово нишесте. Върху следващия пласт бисквити изсипваме половината от какаовото нишесте, редим последния пласт бисквити и завършваме с останалото какаово нишесте.

Поръсваме тортата с натрошени бисквити, зърна грозде и шоколадов дропс. Оставяме в хладилник да се стегне за 1 нощ или поне няколко часа.

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