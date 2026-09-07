На 7 септември рожден ден имат

Д-р инж. Иван Вутов, заместник-управител на “Геотехмин” ООД, зам.-председател на УС на КРИБ и председател на СД на “Геотрейдинг” АД
Инж. Делчо Николов, председател на УС на “Асарел-Медет"щ АД
Сашо Дончев, основател на “Овергаз”, собственик на “Сега” ЕАД и издател
Проф. д-р Димитър Попов, специалист по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия
Гинка Чавдарова, бивш изпълнителен директор на Националното сдружение на общините
Антонина Зетова, бивша националка по волейбол
Войн Войнов, бивш футболист и треньор по футбол
Искра Михайлова-Копарова, бивш депутат и евродепутат
Искрен Пецов, певец и композитор
Стефан Рядков, актьор