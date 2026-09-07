На 7 септември рожден ден имат

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Д-р инж. Иван Вутов, заместник-управител на “Геотехмин” ООД, зам.-председател на УС на КРИБ и председател на СД на “Геотрейдинг” АД

Инж. Делчо Николов, председател на УС на “Асарел-Медет"щ АД

Сашо Дончев, основател на “Овергаз”, собственик на “Сега” ЕАД и издател

Проф. д-р Димитър Попов, специалист по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия

Гинка Чавдарова, бивш изпълнителен директор на Националното сдружение на общините

Антонина Зетова, бивша националка по волейбол

Войн Войнов, бивш футболист и треньор по футбол

Искра Михайлова-Копарова, бивш депутат и евродепутат

Искрен Пецов, певец и композитор

Стефан Рядков, актьор