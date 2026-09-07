ООН: Горските пожари и горещите вълни заплашват да влошат качеството на въздуха

Замърсяването от все по‑интензивни горски пожари и горещи вълни може да подкопае глобалните усилия за подобряване на качеството на въздуха и защита на човешкото здраве, заяви метеорологичната агенция на ООН, като предупреди, че климатичните промени затрудняват постигането на международните цели за качество на въздуха, предаде Ройтерс.

В годишния си доклад за качеството на въздуха и климата Световната метеорологична организация посочва, че замърсяването на въздуха и климатичните промени са тясно свързани и трябва да бъдат разглеждани чрез координирани политики, а не поотделно. Тя предупреди, че спазването на насоките на Световната здравна организация за качество на въздуха ще става все по‑трудно, тъй като екстремните горски пожари ще се случват по‑често в бъдеще.

Горските пожари се превръщат в нарастващ източник на вредно замърсяване, въпреки че регулациите са намалили емисиите от индустрията и транспорта в много развити страни, се казва в доклада на организацията. "Независимо колко чист е вашият град или регион... ако има много замърсяване, причинено от горски пожари, това може да повлияе негативно на качеството на въздуха и там", каза Лоренцо Лабрадор, научен служител в организацията, цитиран от БТА.

Докладът подчертава нарастващото въздействие на фините прахови частици и приземния озон — замърсители, свързани с респираторни и сърдечно‑съдови заболявания. В него се призовава и за подобрен мониторинг на замърсители и аерозоли, които според организацията остават слабо проследявани въпреки широкото им разпространение в атмосферата.

Тази година беше белязана от екстремни горещини и разрушителни пожари в части от Европа, включително Испания, Франция и Гърция. Метеорологичната агенция заяви, че екстремните горещини стават по‑чести, по‑интензивни и по‑продължителни с затоплянето на планетата. Новият доклад посочва, че концентрациите на фини прахови частици през 2025 г. са били над дългосрочните средни стойности в северна Канада, части от Русия и западно‑централна Африка заради засилената пожарна активност, докато северозападна Испания е била гореща точка след пожарите в края на лятото.

Проучване, цитирано в доклада, установява, че екстремните събития с димен облак от пожари са се утроили глобално от 90‑те години насам и може да са допринесли за близо 100 000 допълнителни смъртни случаи годишно между 2010 и 2018 г. Праховите частици от горски пожари са особено вредни, защото съдържат множество токсични химикали, каза Лабрадор, добавяйки, че вдишването им причинява възпаление в целия организъм, което може да доведе до белодробни заболявания.

Малайзия отмени днес извънредното положение заради смог от пожари в част от щата Саравак, след като показателите за качество на въздуха паднаха под опасните нива, но здравните рискове остават, предупреди кабинетът на премиера. Страната беше обявила извънредно положение в петък, след като гъстият смог от пожари в индонезийската част на остров Борнео повиши замърсяването до опасни нива.

Саравак е силно засегнат от пожарите в индонезийския Калимантан, като смогът доведе до затваряне на училища в някои части на щата. Малайзийските власти категоризират показания на Индекса за замърсяване на въздуха над 300 като опасни, а стойност 500 е прагът за обявяване на извънредно положение. Тази стойност достигна 222 днес в района, след като достигна 519 в петък, показват данни на департамента по околна среда.

Султан Ибрахим е дал съгласието си за прекратяване на извънредното положение.