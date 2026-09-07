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Подходящо е времето за излет в планината

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Планината Витоша. Снимка: Столична община

Времето е подходящо за излизане в планината, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините се очаква времето да е хубаво и топло, с минимален вятър. Температурите са между 6 и 14 градуса.

Вчера екипите на планинските спасители са се отзовали на сигнал за турист със счупена ръка и ключица в района на хижа „Безбог". Хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздуха е транспортирал пострадалия до София.

Отново в района на „Безбог" екипите са се отзовали и на сигнал за изгубен турист. Акцията е приключила успешно, посочиха от ПСС.

Планината Витоша. Снимка: Столична община

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