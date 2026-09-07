Огромно задръстване на пътя Царево-Бургас, над 80 минути е от Лозенец до Приморско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Огромно задръстване затруднява движението по пътя от Царево за Бургас. Участъкът от Лозенец до Приморско, който според гугъл е 10,6 км, се взима за над 80 минути.

Повечето шофьори бяха готови да хвърлят вината заради мостовете над реките Караагач и Дяволска или пък заради пункт на Гранична полиция в този участък. снимка: "24 часа"

Оказа се, и двата моста са в отлично състояние, без ПТП, а на поста на Гранична полиция имаше само двама униформени, облегнати на джипа си и не затрудняваха движението.

Вероятно изтеглящите се за родните места са твърде много за тесния път, който иначе е в перфектно състояние.