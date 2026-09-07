Катастрофа на магистрала „Хемус“ блокира движението към София

Катастрофа на автомагистрала „Хемус" край село Потоп, община Елин Пелин, сериозно затруднява движението в посока София.

След инцидента в района са се образували колони от автомобили, които вече са достигнали около 3-4 километра. Шофьорите да преминават с повишено внимание и да спазват указанията на полицията, която регулира движението на място, съветват от АПИ.

Катастрофата допълнително усложнява трафика в последния почивен ден около 6 септември. Очаква се днес движението по основните пътни артерии в страната да бъде засилено, особено в посока София. Сред най-натоварените се очаква да бъдат автомагистралите „Хемус", „Тракия" и „Струма".

За да се улесни прибирането след трите почивни дни, от 12:00 до 20:00 часа днес е въведено ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към София по „Хемус", „Тракия" и „Струма", както и по път I-1 в област Благоевград. Забраната не се отнася за камионите, които напускат столицата.

Въпреки предприетите мерки, на отделни места са възможни нови колони заради големия брой хора, които се прибират след празничните дни. От „Пътна полиция" са създали специална организация за контрол на трафика, като на терен са мобилизирани стотици полицейски екипи.

На водачите се препоръчва да предвидят повече време за пътуването, да спазват необходимата дистанция и да избягват рискови изпреварвания, особено в участъците с интензивно движение и временна организация на трафика.