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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23519144 www.24chasa.bg

Баница с майонеза и крема сирене

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева изпраща по-различна рецепта за баница.

ПРОДУКТИ

1 пакет кори за баница 

2 яйца 

3-4 с.л. лека майонеза

150 г крема сирене

1 с.л. разтопено чисто масло или олио 

шарена сол 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Смесваме в купа продуктите за плънката. Първо чукваме яйцата и ги разбиваме добре, прибавяме майонезата, олиото  и крема сиренето  и объркваме до хомогенна смес с вилица или бъркалка.  Добавяме една-две щипки шарена сол.

Вземаме една кора за баница. С лъжица гребваме от сместа и слагаме на тънък слой по цялата повърхност.  Завиваме най-напред от двете страни по ширина на кората навътре, след което по дължина навиваме на руло. Така процедираме с останалите кори до свършване на сместа.

Намазваме тавичка с чисто масло и подреждаме готовите банички. И тях намазваме отгоре с масло и ако е останала смес за плънката.

Печем в предварително затоплена фурна на 180 градуса до златист загар за около 30-40 минути. 

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