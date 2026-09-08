Баница с майонеза и крема сирене

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КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева изпраща по-различна рецепта за баница.

ПРОДУКТИ

1 пакет кори за баница

2 яйца

3-4 с.л. лека майонеза

150 г крема сирене

1 с.л. разтопено чисто масло или олио

шарена сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Смесваме в купа продуктите за плънката. Първо чукваме яйцата и ги разбиваме добре, прибавяме майонезата, олиото и крема сиренето и объркваме до хомогенна смес с вилица или бъркалка. Добавяме една-две щипки шарена сол.

Вземаме една кора за баница. С лъжица гребваме от сместа и слагаме на тънък слой по цялата повърхност. Завиваме най-напред от двете страни по ширина на кората навътре, след което по дължина навиваме на руло. Така процедираме с останалите кори до свършване на сместа.

Намазваме тавичка с чисто масло и подреждаме готовите банички. И тях намазваме отгоре с масло и ако е останала смес за плънката.

Печем в предварително затоплена фурна на 180 градуса до златист загар за около 30-40 минути.