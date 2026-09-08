Баница с майонеза и крема сирене

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КОЙ ГОТВИ
Виолета Василева изпраща по-различна рецепта за баница.
ПРОДУКТИ
1 пакет кори за баница
2 яйца
3-4 с.л. лека майонеза
150 г крема сирене
1 с.л. разтопено чисто масло или олио
шарена сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Смесваме в купа продуктите за плънката. Първо чукваме яйцата и ги разбиваме добре, прибавяме майонезата, олиото и крема сиренето и объркваме до хомогенна смес с вилица или бъркалка. Добавяме една-две щипки шарена сол.
Вземаме една кора за баница. С лъжица гребваме от сместа и слагаме на тънък слой по цялата повърхност. Завиваме най-напред от двете страни по ширина на кората навътре, след което по дължина навиваме на руло. Така процедираме с останалите кори до свършване на сместа.
Намазваме тавичка с чисто масло и подреждаме готовите банички. И тях намазваме отгоре с масло и ако е останала смес за плънката.
Печем в предварително затоплена фурна на 180 градуса до златист загар за около 30-40 минути.