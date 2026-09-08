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На 8 септември рожден ден имат

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Янаки Стоилов, конституционен съдия, бивш министър на правосъдието

Зоя Паунова, почетен генерален консул на Швеция в България

Проф. д-р Даниела Бобева, икономист и финансист, бивш вицепремиер по икономическото развитие

Проф. д-р Христо Шивачев, дм, началник на Клиника по детска хирургия и Отделението по детска гръдна хирургия в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, национален консултант по детска хирургия, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Благой Рагин, почетен председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Д-р Калин Георгиев, лицево-челюстен хирург в “Пирогов”

Даниел Петров, олимпийски шампион по бокс

Павел Иванов, актьор

Иван Велчев-Йово, художник

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