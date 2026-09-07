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Движението при км 329 на "Тракия" в посока София се осъществява в активна лента

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Магистрала СНИМКА: АПИ

Временно движението при км 329 на автомагистрала "Тракия" в посока София се осъществява в активна лента поради възникнало пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".

На брифинг пред журналисти главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел "Пътна полиция" съобщи, че има засилени мерки за сигурност по пътищата заради натоварения трафик. В момента е натоварено движението на автомагистралите "Хемус" и "Тракия", каза той.

Магистрала СНИМКА: АПИ

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