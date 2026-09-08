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Интензивен трафик на "Капитан Андреево" за камиони

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, също временно преустанови работа поради ниското ниво на Дунав.

На границата с Гърция през преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на границата с Република Северна Македония, както и на границата със Сърбия.

ГКПП Капитан Андреево

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