Проф. Георги Рачев: Няма да вали на 15 септември

"Френската метеорологична служба излезе с изявление, че това е най-топлото лято, а от другата страна Сидни каза, че е най-топлата зима", коментира в "Тази сутрин" по bTV метеорологът проф. Георги Рачев.

"От 9-и септември ни очакват 21-22 градуса, в петък при нас горещата вълна нищо чудно да стигне 34-35 градуса - 5 градуса и половина над нормата е септември тази година", посочи той.

И допълни: "Ще продължи да е топло морето, защото в четвъртък над Северна Италия ще се образува циклон и над България около петък ще се пренесе горещ въздух".

Климатологът обясни, че има условия за образуването на множество средиземноморски циклони в началото на есента. Те ще се отразят на времето по-късно през годината. "Оттам идва и 60% вероятност зимата да бъде в България много динамична", завя ви професорът. Очакванията са тя да е топла, но и с повече валежи.

"За 15 септември все се променя ще вали ли, или не. Засега 80% по-скоро няма да вали, особено в Източна България", каза той. Първоначалните прогнози на метеоролозите бяха първият звънец да удари при дъждовно време.

Дунав обаче продължава да се понижава, трендът към спадане на нивото на водата, което изправи пред криза енергетиката на държавите по поречието й, остава траен.

"15-25 градуса ще бъде чак до 20-и септември - това пак е малко над нормата. В Пловдив си е топло. Много са високи температурите дори след предстоящото захлаждане", каза още проф. Рачев.

А по морето е още доста топло, докато "при нас в Западна България се усеща поне сутринта този хлад".