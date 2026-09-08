Слънчево и топло утре, температурите стигат 33°

Предимно ясно ще бъде времето през нощта. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност. Следобед над планините в Западна България ще се развива купеста облачност, а привечер от запад ще започне увеличение и на високата облачност.

Вятърът ще бъде слаб, а в източните райони до умерен, от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, а в София около 30°, предава БТА.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца, но постепенно ще се понижава и ще достигне стойности под средните.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с ниска облачност на места преди обяд. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25° и 28°. Морската вода е 24°-25°, а вълнението ще бъде около 3 бала.

В планините също ще бъде слънчево. Следобед над масивите в Западна България ще се развива купеста облачност, но валежите ще бъдат малко вероятни. По високите части ще духа слаб северозападен вятър. Температурата на 1200 метра ще достигне около 24°, а на 2000 метра – около 18°.

В четвъртък и петък ще се задържи предимно слънчево. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а следобед ще се развива купеста, по-значителна над западната половина на страната. На отделни места там са възможни краткотрайни валежи, а в планините и гръмотевици.

Вятърът ще остане предимно слаб, от изток-югоизток. Температурите постепенно ще се повишават, като в петък максималните ще достигнат 35°-36°.