Зелен фасул с картофи и копър

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КОЙ ГОТВИ

Румен Петров изпраща сезонна рецепта за леко ястие със зелен фасул и картофи.

ПРОДУКТИ

500 г зелен фасул

500 г картофи

2 моркова

2 домата

1 глава лук

4 скилидки чесън

1/2 ч.ч. олио

1/2 връзка копър

1 ч.л. червен пипер

сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме зеления фасул. С нож премахваме двата края на всяка шушулка и я разрязваме на две. Почистваме морковите, лука и чесъна, нарязваме ги на ситно и ги слагаме в тенджера със загрятото олио.

Разбъркваме, докато омекнат. Прибавяме зеления фасул и червения пипер и разбъркваме 1-2 минути. Добавяме едро нарязаните картофи и вода според желаната гъстота. Ако искаме ястието да е по-гъсто, добавяме само 1 чаена чаша вода и оставяме картофите да се задушат, вместо да се варят.

Посоляваме и оставяме тенджерата на котлона да ври на слаб огън. След 15 минути добавяме обелените и настъргани домати и варим до готовност. Веднага след свалянето на ястието от огъня добавяме ситно нарязания копър. По желание поднасяме топлото ястие с кисело мляко.