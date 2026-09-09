Зелен фасул с картофи и копър

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КОЙ ГОТВИ
Румен Петров изпраща сезонна рецепта за леко ястие със зелен фасул и картофи.
ПРОДУКТИ
500 г зелен фасул
500 г картофи
2 моркова
2 домата
1 глава лук
4 скилидки чесън
1/2 ч.ч. олио
1/2 връзка копър
1 ч.л. червен пипер
сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Измиваме зеления фасул. С нож премахваме двата края на всяка шушулка и я разрязваме на две. Почистваме морковите, лука и чесъна, нарязваме ги на ситно и ги слагаме в тенджера със загрятото олио.
Разбъркваме, докато омекнат. Прибавяме зеления фасул и червения пипер и разбъркваме 1-2 минути. Добавяме едро нарязаните картофи и вода според желаната гъстота. Ако искаме ястието да е по-гъсто, добавяме само 1 чаена чаша вода и оставяме картофите да се задушат, вместо да се варят.
Посоляваме и оставяме тенджерата на котлона да ври на слаб огън. След 15 минути добавяме обелените и настъргани домати и варим до готовност. Веднага след свалянето на ястието от огъня добавяме ситно нарязания копър. По желание поднасяме топлото ястие с кисело мляко.