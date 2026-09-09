На 9 септември рожден ден имат

Дара (Дарина Йотова), певица, победител на "Евровизия"
Асен Василев, председател на “Продължаваме промяната”, бивш заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите
Проф. д-р инж. Пламен Моллов, председател на Съвета на настоятелите на Университета по хранителни технологии в Пловдив, бивш негов ректор
Проф. Николай Хаджиолов, началник на Клиниката по клинична патология в УМБАЛ “Софиямед”
Проф. Иван Желев, богослов
Проф. Цанко Яблански, учен, политик и дипломат
Д-р Борислав Дренски, началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ “Пълмед”
Мария Мусорлиева, адвокат, бивш зам.-председател на ЦИК
Тони Макмъри, изпълнителен директор на “Инграм Микро България”
Д-р Лиляна Пипонкова, журналист
Филип Аврамов, актьор