На 9 септември рожден ден имат

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Дара (Дарина Йотова), певица, победител на "Евровизия"

Асен Василев, председател на “Продължаваме промяната”, бивш заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите

Проф. д-р инж. Пламен Моллов, председател на Съвета на настоятелите на Университета по хранителни технологии в Пловдив, бивш негов ректор

Проф. Николай Хаджиолов, началник на Клиниката по клинична патология в УМБАЛ “Софиямед”

Проф. Иван Желев, богослов

Проф. Цанко Яблански, учен, политик и дипломат

Д-р Борислав Дренски, началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ “Пълмед”

Мария Мусорлиева, адвокат, бивш зам.-председател на ЦИК

Тони Макмъри, изпълнителен директор на “Инграм Микро България”

Д-р Лиляна Пипонкова, журналист

Филип Аврамов, актьор