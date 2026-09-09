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Слънчево и топло време ни очаква на 9 септември

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Слънчево време ни чака СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста, а привечер от запад ще се увеличи и високата облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 30°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, пише БТА. 

В планините ще бъде слънчево. След обяд главно над масивите в Западна България ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.

Слънчево време ни чака СНИМКА: Pixabay

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