Православен календар за 9 септември

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Св. праведни богоотци Йоаким и Анна

Св. праведни богоотци Йоаким и Анна. Св. Йоаким I, патриарх Търновски. Св. мчк Севириан

Праведните Йоаким и Анна, които светата църква нарича богоотци, били щедри и милосърдни - от доходите си дарявали за храма и раздавали на бедните. Всекидневна скръб помрачавала живота им - нямали деца. Тъгата на Йоаким била толкова голяма, че прекарал в молитва и пост 40 дни в пустинята. Анна се молела също тъй горещо. Ангел Господен казал, че ще роди благословена дъщеря и ще я нарече Мария. Анна дала обещание, че ще даде детето си в служба на Бога.

Св. праведни богоотци Йоаким и Анна

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