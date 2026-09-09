Православен календар за 9 септември

Св. праведни богоотци Йоаким и Анна. Св. Йоаким I, патриарх Търновски. Св. мчк Севириан

Праведните Йоаким и Анна, които светата църква нарича богоотци, били щедри и милосърдни - от доходите си дарявали за храма и раздавали на бедните. Всекидневна скръб помрачавала живота им - нямали деца. Тъгата на Йоаким била толкова голяма, че прекарал в молитва и пост 40 дни в пустинята. Анна се молела също тъй горещо. Ангел Господен казал, че ще роди благословена дъщеря и ще я нарече Мария. Анна дала обещание, че ще даде детето си в служба на Бога.