Интензивен трафик на камиони към Турция на „Капитан Андреево“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин, уточнява БТА.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, също временно е преустановила работа поради ниското ниво на Дунав.

На границата с Гърция през преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония и със Сърбия.