ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гражданите вече могат да предлагат законопроекти

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23527837 www.24chasa.bg

Интензивен трафик на камиони към Турция на „Капитан Андреево“

1156
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция  „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин, уточнява БТА.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, също временно е преустановила работа поради ниското ниво на Дунав. 

На границата с Гърция през преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония и със Сърбия.

ГКПП Капитан Андреево

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)