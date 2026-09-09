Временно е спряно движението по пътя Ребърково – Новачене, въведени са обходни маршрути

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Временно е спряно движението в двете посоки при км 177 по път I-1 Ребърково – Новачене в местността Копяновец поради полагане на маркировка и насипване на банкети, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

За леки автомобили обходният маршрут е от Ботевград – път III-161 – Литаково – Рашково – Ребърково и обратно.

За МПС над 12 тона в посока София е въведени обходен маршрут от Ребърково – път II-16 Злидол – Своге – Нови Искър – София.

За МПС над 12 т в посока Враца обходния маршрут е от Ботевград – автомагистрала „Хемус“ – Ябланица – път I-3 – Златна Панега – път III-103 – Роман – Кален – Мездра – път I-1.

Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, апелираха от пътната агенция.

До 11 септември за премахване на крайпътна растителност и почистване на облицовани окопи временно ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистралите „Струма“ и „Тракия“ на територията на Софийска област, съобщиха от АПИ вчера.