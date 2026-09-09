Между 8 и 15 градуса в планините, подходящо за туризъм

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите около 8 до 15 градуса, слънчево и тихо е, очаква се да се задържи такова време.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде слънчево, пояснява БТА. Следобед главно над масивите в Западна България ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.