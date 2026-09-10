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КОЙ ГОТВИ
Марияна Бончева изпраща рецепта за класическите домашни мекици.
ПРОДУКТИ
500 г брашно
400 г кисело мляко
200 мл прясно мляко
100 мл вода
40 мл олио + още за пържене
1/2 ч.л. сол
1 ч.л. захар
1 ч.л. сода
бикарбонат
7 г мая
1 яйце
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Стопляме прясното мляко и разтваряме в него маята заедно със захарта и 3 супени лъжици от брашното.
Разбъркваме и оставяме сместа за 20 минути настрана. В съд пресяваме останалото брашно със солта. Гасим содата в киселото мляко и го сипваме в отделна купа. Към него прибавяме олиото, водата, яйцето и разбъркваме.
Сипваме брашното на части, бъркайки непрекъснато. Замесваме меко тесто. Намазняваме го леко и го слагаме в купа да втаса за час. Завиваме купата с домакинско прозрачно фолио.
Загряваме олио в тиган. Разделяме тестото на топчета, всяко от които оформяме с ръце. Изпържваме мекиците до готовност. Сервираме ги по желание с топки сладолед или плодово сладко.