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КОЙ ГОТВИ

Марияна Бончева изпраща рецепта за класическите домашни мекици.

ПРОДУКТИ

500 г брашно

400 г кисело мляко

200 мл прясно мляко

100 мл вода

40 мл олио + още за пържене

1/2 ч.л. сол

1 ч.л. захар

1 ч.л. сода

бикарбонат

7 г мая

1 яйце

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Стопляме прясното мляко и разтваряме в него маята заедно със захарта и 3 супени лъжици от брашното.

Разбъркваме и оставяме сместа за 20 минути настрана. В съд пресяваме останалото брашно със солта. Гасим содата в киселото мляко и го сипваме в отделна купа. Към него прибавяме олиото, водата, яйцето и разбъркваме.

Сипваме брашното на части, бъркайки непрекъснато. Замесваме меко тесто. Намазняваме го леко и го слагаме в купа да втаса за час. Завиваме купата с домакинско прозрачно фолио.

Загряваме олио в тиган. Разделяме тестото на топчета, всяко от които оформяме с ръце. Изпържваме мекиците до готовност. Сервираме ги по желание с топки сладолед или плодово сладко.