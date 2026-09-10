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Откъде Гърция, която бе на ръба на фалита, намери ...

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На 10 септември рожден ден имат

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Милена Милотинова, генерален директор на БНТ

Йорданка Христова, певица

Георги Пирински, бивш евродепутат, вицепремиер в две правителства в периода 1989-1990 г., външен министър за периода 1995-1996 г.

Георги Ранделов, консултант по дигитална трансформация и съосновател на стартъпа ZAYA

Красимир Узунов, бизнесмен, собственик и управител на “Интерсервиз Узунови”

Петьо Блъсков, главен редактор на в. “Труд”

Неждет Шабан, депутат

Степан Ерамян, журналист и издател

Георги Енчев (от Румънеца и Енчев) певец, музикант

Стоян Янкулов-Стунджи, музикант

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