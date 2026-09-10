На 10 септември рожден ден имат

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ
Йорданка Христова, певица
Георги Пирински, бивш евродепутат, вицепремиер в две правителства в периода 1989-1990 г., външен министър за периода 1995-1996 г.
Георги Ранделов, консултант по дигитална трансформация и съосновател на стартъпа ZAYA
Красимир Узунов, бизнесмен, собственик и управител на “Интерсервиз Узунови”
Петьо Блъсков, главен редактор на в. “Труд”
Неждет Шабан, депутат
Степан Ерамян, журналист и издател
Георги Енчев (от Румънеца и Енчев) певец, музикант
Стоян Янкулов-Стунджи, музикант