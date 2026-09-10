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Слънчево с краткотрайни валежи ще бъде времето на 10 септември

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Слънчево с краткотрайни валежи ще бъде времето СНИМКА: АРХИВ

Днес ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е от североизток, слаб. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на отделни места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, пише БТА. 

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд, главно над масивите в Западна България ще се се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

Слънчево с краткотрайни валежи ще бъде времето СНИМКА: АРХИВ

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