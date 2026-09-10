Православен календар за 10 септември

Св. мчци Минодора, Митродора и Нимфодора

Сестрите Минодора, Нимфодора и Митродора били християнки, отдадени на уединение. При гоненията срещу християните управителят на Витиния поискал девойките да се отрекат от вярата си, ала те били непоколебими, макар и подложени на нечовешки страдания. Разгневеният управител заповядал да ги изгорят. В този миг паднал гръм и убил слугите му, а дъжд угасил огъня. Християни прибрали телата на светиците и ги погребали в един гроб. По-късно там издигнали църква, наречена с техните имена.