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Август - най-горещият в света в историята на измерванията

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Август бе определен и като кулминация на най-топлото лято в Западна Европа, надминавайки по горещина дори екстремния сезон през 2003 година. СНИМКА: Pixabay

Температурите достигнаха близо 2 градуса над нивата от прединдустриалната епоха

Август 2026 г. е бил най-горещият месец, регистриран досега в света, като се нарежда наравно с юли 2023 година. Според климатичната служба на Европейския съюз този рекорд е резултат от съчетанието между климатичните промени и засилващия се феномен Ел Ниньо, съобщава Nova.

Средната температура за месеца е била с почти 2 градуса над нивата от прединдустриалната епоха. Август бе определен и като кулминация на най-топлото лято в Западна Европа, надминавайки по горещина дори екстремния сезон през 2003 година.

Експертите предупреждават, че последиците от тези климатични аномалии стават все по-осезаеми и изискват спешна подготовка на инфраструктурата.

„Показателно е, че отново сме над 1,5 градуса над нивото от прединдустриалната епоха. Последният път, когато температурите надхвърлиха 1,5 градуса, беше през ноември 2025 г., така че не е минало толкова много време. И тъй като явлението „Ел Ниньо" продължава да набира сила в Тихия океан, вероятно ще наблюдаваме по-нататъшно увеличаване на тези месечни аномалии.

Видяхме в цяла Европа какви са последствията от това и че всъщност не сме подготвени за подобни ситуации – пътищата се разтапят, железопътните линии се изкривяват, училищата затварят, болниците са напълно претоварени, а горските пожари достигат рекордни размери за това време на годината", коментира експертът в Европейския център за средносрочни прогнози Саманта Бърджес.

Август бе определен и като кулминация на най-топлото лято в Западна Европа, надминавайки по горещина дори екстремния сезон през 2003 година. СНИМКА: Pixabay

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