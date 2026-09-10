Столична община ще осигурява градски транспорт след големите мачове и концерти

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Столичният общински съвет (СОС) възложи на Столичната община изработването на ясни правила за осигуряване на градски транспорт след мачове, концерти и други големи събития в София.

Предвижда се да бъде определено кога да се осигурява удължено работно време или скъсено разписание на градския транспорт. Решението е по предложение на общинския съветник от „Спаси София" Христо Копаранов.

Целта е да има предвидимост за организацията на градския транспорт след края на големи спортни и културни прояви, както и да се гарантира необходимият допълнителен транспорт и охрана на превозните средства, посочват от „Спаси София".

В момента градски транспорт се осигурява инцидентно след подобни събития и липсват ясни правила.

„Когато София приема големи спортни и културни събития, трябва да гарантираме не само тяхното провеждане, но и спокойното и сигурно прибиране на хората след края им. Това е въпрос както на удобство за посетителите, така и на сигурност и спокойствие за всички граждани", заяви Копаранов, цитиран от формацията.

Предложението е свързано с мачовете на „Левски" и ЦСКА в европейските клубни турнири, както и с Европейското първенство по волейбол в България.

Копаранов посочи, че Столичната община трябва да изработи ясен и предвидим ред, който да гарантира необходимия допълнителен транспорт и охрана на превозните средства след края на големите събития.

По думите му при изработването на правилата трябва да бъдат използвани работещите практики от досегашната организация.

„Имаме добра основа, върху която да стъпим. Целта е работещите практики да бъдат запазени и възпроизведени, а слабостите да бъдат преодолени. София трябва да може да посреща големи събития като европейска столица – с удобен, достъпен и сигурен градски транспорт", допълни Христо Копаранов, цитиран от БТА.