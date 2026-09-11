Идва захлаждане с дъждове и гръмотевични бури

В първия учебен ден ще е облачно, валежи се очакват следобед в Северна България

Последният ден с истински летни температури ще е петък, след това се очаква захлаждане с чести валежи и гръмотевични бури. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието до 19 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с увеличение на облачността следобед над планините от Югозападна България. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, по Черноморието до 28. За София - от 14 градуса до 30 градуса.

В събота минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса. Следобед ще вали и гърми в Западна България с условия за силни гръмотевични бури в района на Кюстендил и по линията Пазарджик - Пловдив. През нощта срещу неделя валежите ще достигат черноморското крайбрежие. Максималните температури ще са от 27 до 35 градуса. За София минималната температура ще е 15, а максималната -27-28 градуса.

По Черноморието преди обед ще е слънчево. По-късно по цялото крайбрежие облачността ще бъде значителна, с валежи през нощта срещу неделя. Максималните температури на въздуха ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще е от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното.

Над планините облачността бързо ще се увеличи. Следобед ще има валежи и гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад с пулсове до 25 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 м - от 14 до 17.

В неделя минималните температури ще бъдат от 14 до 19 градуса. През деня ще бъде дъждовно, с интензивни валежи в източните райони - до 25 л/м2. Следобед постепено от запад дъждовете ще спират, а на изток ще продължават и през нощта. Максималните температури ще са от 22 до 28 градуса.

По Черноморието облачността ще бъде значителна, с интензивни валежи на юг от Варна. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще е от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното.

В понеделник преди обед ще превалява по Черноморието, а на запад ще има слънчеви часове. В първия учебен ден облачността ще бъде значителна с превалявания следобед в северните и в източните райони. Температурите през деня ще достигат 22-28 градуса.